CNV, SSP300, Estoril: Alonso luta pelo Campeonato empatado com Dinis Borges

Tomás Alonso prepara-se para lutar pelo Campeonato de SSP300 este fim-de-semana no Estoril, em igualdade de pontos com Dinis Borges

A equipa Kawasaki Rame Moto diz-se pronta para a última ronda do nacional, a realizar este fim-de-semana no Autódromo do Estoril.

Depois de uma participação algo frustrante no Mundial de SSP300, onde o piloto wild card caiu quando liderava a “Last Chance” Race, Alonso espera estar a lutar pelo título de Campeão Nacional SSP300, mais uma vez contra os rivais do ano inteiro Pedro Fragoso e Dinis Borges.

Este último chega ao Estoril na sua Kawasaki Ninja 400 em igualdade de 81 pontos com Alonso, mas com um pequena vantagem em vista de ter ganho mais corridas.

Matematicamente, quer Pedro Fragoso, em 70, quer Vasco esturrado em 63 pontos, ainda podem ser Campeões se algo correr mal à dupla líder…