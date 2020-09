CNV, Pré-Moto3 e SSP300: Gonçalo Ribeiro e Dinis Borges ganham as respetivas classes após boa luta

Gonçalo Ribeiro foi o grande vencedor da corrida de Pré-Moto3 e SuperSport 300, batendo com a sua Beon o vencedor das SuperSport Dinis Borges por 10,742 segundos à bandeira.

Em terceiro, e segundo das Supersport 300, ficou Tomás Alonso na sua Kawasaki, a cerca de 11 segundos do segundo classificado, com Almeida e Santiago em Yamaha R3 a preencherem os seguintes lugares da categoria de Super Sport e Daniel Bento e Ivan Fernandez o segundo e terceiro das Pré-Moto3.

Vasco Esturrado, do Motoclube de Loulé, estava na luta pelo pódio das SSP300 com a sua Kawasaki 400, mas desistiu à quarta volta, com a volta mais rápida da corrida a pertencer a Gonçalo Ribeiro em 1:53.631.