CNV, Estoril IV:Tiago Magalhães vence última de SBK

Tiago Magalhães da Aprilia ENI acabou o Campeonato de Superbike Nacional em beleza, ao vencer a corrida de domingo à tarde no Estoril, aproveitando o fator equalizador duma pista molhada para superar Ivo Lopes.

O piloto da BMW Santogal até tinha arrancado no comando da corrida, mas Magalhães veio de trás pressionar com uma carga decisiva, ultrapassando o adversário na variante à terceira volta, com uma exibição de agressividade controlada tal, que se viu um comissário na borda da pista a deitar as mãos à cabeça.

A partir daí, o recém-coroado Campeão nacional limitou-se a controlar a segunda posição, com o campeonato já assegurado, deixando em terceiro ao fim das 15 voltas um também determinado Romeu Leite (84) em Yamaha R1, que desta perseguiu energicamente os rivais à sua frente.

A carga inicial de Ricardo Lopes foi abrandada por uma queda na curva 2, de que o piloto da Kawasaki recuperou para voltar à corrida, que viria a acabar em 5º.

Rui Marto, (acima) exagerando no mapa de injeção para o molhado e consequentemente com a sua S1000RR a falhar, fez uma corrida solitária a caminho do 4º lugar, como também Dani Trelles, mais uma vez o único representante da categoria de 600, que acabou em último.