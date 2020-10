CNV, Estoril: Grande fecho da temporada

Após o histórico regresso do Mundial Superbike ao Circuito do Estoril o asfalto do traçado recebe já no próximo fim‑de‑semana a ronda de encerramento do Campeonato Nacional de Velocidade

Com muito ainda por decidir a pista será o ‘tapete’ de acesso à galeria de campeões numa coreografia dirigida pelo Motor Clube do Estoril que encerra um campeonato em formato mais curto e compacto que o habitual.

Na classe maior de Superbike, embalado por um excelente fim‑de‑semana em Navarra em mais uma ronda do campeonato espanhol, Ivo Lopes da BMW ENI ‘joga’ no Estoril o título nacional face a Pedro Nuno da Yamaha Target, precisando apenas de sete pontos para reeditar a vitória de 2019.

Atrás deles, Tiago Magalhães da Aprilia Portugal ENI está a 45 pontos de Pedro Nuno mas tem apenas oito de vantagem face a Romeu Leite, tendo este que assegurar no que o seu distanciamento perante Ricardo Lopes, quinto no campeonato em Kawasaki.

Nas Supersport 300, tudo em aberto pois os dois primeiros, Dinis Borges e Tomás Alonso, chegam aqui com os mesmos 81 pontos, sendo Pedro Fragoso o terceiro a onze pontos, apesar de ter perdido provas para participar nas SSP300 Mundiais, obrigando à vitória a quem quiser ser campeão.

Vasco Esturrado, matematicamente, pode ser campeão, mas algo de verdadeiramente ‘teatral’ terá que acontecer aos três da frente para que o algarvio vença e suba ao degrau mais alto do pódio, o mesmo se passando com Afonso Almeida, o quinto do campeonato a 23 pontos do líder, mas muito perto de Esturrado.

Decisões igualmente nos campeonatos das Moto4/85GP e Pré-Moto3 e no Troféu ENI Taça Luis Carreira e Copa Dunlop Motoval numa ronda onde também a chuva prevista para Domingo irá ser ‘condimento’ dos resultados finais no Circuito do Estoril.