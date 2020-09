CNV, Estoril: Equipas do Mundial antecipam participando nas SBK

Pelo menos uma equipa, a Yamaha Wojcik, vai alinhar entre os pilotos do Nacional de Superbike…

Decerto antecipando as futuras 12 horas do Estoril e com intuito de ficar a conhecer melhor o traçado, vão estar presentes na prova do Nacional de Velocidade este fim-de-semana uma rápida tripla da Yamaha Wojcik de Gino Rea, Broc Parkes e Sheridan Morais.

A presença dos pilotos do mundial, um deles, o Sul-Africano Sheridan Morais, luso-descendente e já habituado às nossas pistas, é certa de animar as coisas na classe de Superbike este fim-de-semana, que infelizmente parece estar destinado a ser afetado pela chuva no Autódromo do Estoril.