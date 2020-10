CNV, Estoril 4: Daniel Bento venceu nas Pré-Moto3, Ribeiro renovou título

Daniel Bento em BeON 250 venceu sobre Ivan Hernandez e Gonçalo Ribeiro (71) assegurou o título com terceiro

Daniel Bento foi o vencedor da última corrida do ano com Gonçalo Ribeiro a assegurar o título acabando no degrau mais baixo no pódio.

Bruno Salreta foi o quarto classificado, perante a desistência de Tiago Balhe à nona volta na corrida dipsitada, como habitual, em conjunto com as SSP300.