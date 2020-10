CNV, 2020: João Curva vencedor do Troféu TLC

A classe Open foi dominada pelo piloto da Yamaha, com as motos dos Troféus Kawasaki e Aprilia a confundir as coisas no pelotão

A Taça Luís Carreira esteve menos competitiva que o habitual, na opinião de alguns, algo desvirtuada pela presença das modernas Aprilia do Troféu Tuono numa classe que contempla motos com 20 anos, mas mesmo assim 16 pilotos pontuaram ao longo da época

O feroz João Curva, a correr numa Yamaha R1 que nas cores, senão na forma, parece uma réplica das Monster da Moto GP, venceu a categoria Open, em que o veteraníssimo empresário Albufeirense João Leandro ainda ficou em quarto.

Pedro Dias em Aprilia RSV 1000 venceu a classe de Superbike e as SuperSport pertenceram a António Reis, em Yamaha R6… rima e é verdade!