CEV Repsol: Dupla jornada em MotorLand Aragón

Depois de um mês sem novidades, os pilotos do CEV Repsol estão ansiosos por voltar a correr em MotorLand Aragón, onde mais um fim de semana duplo de corridas aguarda as Moto3 Junior, o Campeonato da Europa de Moto2 e os pilotos da Taça Europeia de Talentos.

As três corridas do título entram agora numa fase crucial com apenas dois circuitos para visitar e as apostas estão prestes a ser elevadas.

O líder das Moto3 Jr., Xavier Artigas (Leopard Impala Junior) chega a Aragón com uma almofada de 21 pontos sobre Pedro Acosta (Team MT-Foundation 77) depois de um fim de semana dramático em Jerez.

Ambos os espanhóis foram agora confirmados como pilotos do Mundial de Moto3 para 2021, pelo que é gás a fundo para o resto de 2020 para ver quem se sagra campeão. Mas não são apenas os dois na corrida ao título, o vencedor de Jerez José Julian Garcia (SIC58 Squadra Corse) senta-se em 3º na classificação, 33 a menos de Artigas e estará pronto desde o início depois de participar no GP da Catalunha.

O estreante Izan Guevara (Openbank Aspar Team) quer fantasiar com as suas hipóteses, o atual campeão do HETC conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo Júnior em Jerez para ficar a apenas 34 pontos do primeiro lugar. Com três corridas a decorrer em Aragón, tudo pode acontecer.

Alguém pode deter Yari Montella (Team Ciatti – Speed Up) no Europeu de Moto2 2020? O italiano chegou à competição há seis provas esta temporada e pode vencer o Campeonato da MotorLand, caso saia das três corridas com mais de 50 pontos de vantagem.

A vantagem atual de Montella é de 34 sobre Niki Tuuli (Team Stylobike), mas o finlandês dirige-se para MotorLand mais apto do que estava em Jerez, por isso deve ser a uma ameaça a Montella. O terceiro no Campeonato Alessandro Zaccone (Promoracing) deslizou mais para trás de Montella e Tuuli depois do seu drama da Corrida 2 em Jerez, mas o italiano vai voltar a ser competitivo, pois todos pretendem bater Montella pela primeira vez este ano.

David Alonso (Openbank Aspar Team) é outro piloto que pode deixar Aragón como Campeão, o líder da ETC está a 52 pontos de Alberto Ferrandez (Cuña de Campeones) e essa margem no final do fim de semana dar-lhe-ia o título.

Os vencedores de Jerez, Zonta van den Goorbergh (Super B) e Marco Morelli (Talent Team Estrella 0,0) estarão cheios de confiança e com o objetivo de voltar a subir ao topo, numa ETC extremamente competitiva que também tem três corridas ao longo dos dois dias em Alcañiz.