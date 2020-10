CEV Repsol, 2020: Guevara, Zaccone e van den Goorbergh triunfam em Aragón

Izan Guevara (Openbank Aspar Team) fez uma recuperação notável para reclamar a vitória em Moto3, enquanto Alessandro Zaccone (Promoracing) e Zonta van den Goorbergh (Super-B) converteram as suas poles em pontos máximos nas corridas do Campeonato da Europa de Moto2 e da Taça da Europa de Talentos em Aragón.

Secas, mas ventosas, as condições prepararam o palco para quatro clássicas corridas no CEV Repsol.

A batalha nas Moto3 Junior deu mais uma reviravolta dramática no MotorLand Aragón com Izan Guevara (Openbank Aspar Team) na disputa do título. O jovem de 16 anos subiu da 22ª posição da grelha para reclamar uma memorável vitória à frente do líder dos pontos, Xavier Artigas (Leopard Impala Junior).

José Julian Garcia (SIC58 Squadra Corse) completou o pódio depois de uma batalha a sete pela frente, mas o campeonato de Pedro Acosta (Team MT-Foundation 77) pode ter sofrido um rude golpe após uma colisão com Diogo Moreira (Junior Talent Estrella 0,0) que o eliminou.

Lorenzo Fellon (Junior Team Estrella 0-0) aproveitou o caos para conseguir um excelente quarto lugar, e Max Cook (British Talent Team) ficou a seguir em quinto lugar.

A série invicta foi finalmente interrompida no Moto2 ECh, com Alessandro Zaccone (Promoracing) a levar a melhor sobre Yari Montella (Team Ciatti – Speed Up) depois de uma emocionante luta a quatro. Niki Tuuli (Team Stylobike) começou por desfrutar de um longo período na frente, enquanto Keminth Kubo (VR46 Master Camp Team) se manteve na luta para o pódio com o seu estilo divertido e agressivo.

No final, Zaccone segurou a volta mais rápida na última volta, com Montella em segundo pela primeira vez esta temporada, e Tuuli conquistou um final foto com Kubo para o último lugar do pódio. Uma nova cara também avançou na classe Superstock 600 com Alex Toledo (EasyRace Team) no topo pela primeira vez esta temporada, terminando em oitavo lugar na geral.

Na ETC, Zonta van den Goorbergh (Super-B) teve um dia perfeito com duas vitórias consecutivas enquanto drama atingiu o líder da série. Na Corrida 1, van den Goorbergh mostrou-se demasiado forte para o desafiante Álvaro Carpe (HawkersJunior Team) que garantiu o seu primeiro pódio.

Harrison Voight (SIC58 Squadra Corse) venceu uma feroz batalha pela terceira posição, que viu Marco Morelli (Talent Team Estrella 0,0) e Adrian Cruces (Cuña de Campeones) caírem na curva final, enquanto David Alonso (Openbank Aspar Team) já fora eliminado na sequência de uma queda na Curva 13.

O colombiano reagiu na Corrida 2, embora van den Goorbergh voltasse a triunfar. Alonso esteve envolvido numa batalha pelo segundo lugar com o companheiro de equipa Ivan Ortola (Openbank Aspar Team) e Marco Morelli, no qual foi bem sucedido por apenas 0,093s.