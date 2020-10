CEV Repsol, 2020, Aragón: Qualificação molhada e vento selvagem em Aragón

Os pilotos do Mundial Moto3 Junior foram confrontados com condições húmidas em ambas as sessões, e Daniel Holgado (Openbank Aspar Team) fez a sua primeira pole position. Alessandro Zaccone (Promoracing) esquivou-se à chuva para conquistar a sua primeira pole nas Moto2, enquanto Zonta van der Goorbergh (Super-B) ocupa o primeiro lugar na Taça dos Talentos.

Os ventos fortes e a chuva desempenharam um papel importante na qualificação para as Rondas 5 e 6 da temporada de 2020 do FIM CEV Repsol.

Os pilotos de Moto3 foram as vítimas, com a chuva a cair antes da primeira sessão de Qualificação, e assim não tiveram tempo seco na sexta-feira. No final, Daniel Holgado (Openbank Aspar Team) arrebatou a pole de José Julián García (SIC 58 Squadra Corse), com mais chuva a impedir os pilotos de desafiarem na Q2. Pedro Acosta (MT-Foundation 77) completa a primeira fila apesar de uma queda durante a sessão matinal.

Lorenzo Fellon (Junior Team Estrella 0-0) foi reduzido para a segunda linha nos segundos finais, enquanto um impressionante esforço tardio lançou Max Cook (British Talent Team) até ao quinto lugar no regresso de uma lesão do pélvis em Jerez.

O líder do campeonato, Xavier Artigas (Leopard Impala Junior) vai procurar lutar até ao sexto lugar, mas o compatriota Izan Guevara (Openbank Aspar Team) tem pela frente um desafio ainda maior, começando de 22º lugar.

A Moto2 viu uma janela de tempo seco antes da chuva chegar a MotorLand Aragón, abrindo a porta para Alessandro Zaccone (Promoracing) fazer a pole, a menos de um décimo de segundo do impressionante Keminth Kubo (VR46 Master Camp Team), um resultado de melhor qualificação para o piloto tailandês.

Niki Tuuli (Team Stylobike) foi o terceiro mais rápido, o que significa que o líder invicto do campeonato Yari Montella (Team Ciatti Speed Up) arranca fora da primeira linha pela primeira vez desde a Corrida 1, no Estoril.

O italiano é quarto à frente da surpresa Alex Toledo (EasyRace Team) que superou os corredores de Stock 600 pela primeira vez esta temporada na quinta posição.

A completar a segunda linha está Peerapong Boonlert (VR46 Master Camp Team), com o habitual líder das Stock 600 Fermin Aldeguer (Fau 55 Tey Racing) décimo na grelha, cinco lugares atrás de Toledo.

Na ETC, Zonta van den Goorbergh (Super-B) conquistou a sua segunda pole position consecutiva depois de aproveitar as condições matinais favoráveis.

O piloto holandês deu uma queda na Curva 9, mas saiu ileso. Harrison Voight (SIC58 Squadra Corse) parte da primeira linha pela primeira vez depois de uma boa prestação, enquanto David Alonso (Openbank Aspar Team) foi terceiro no fim de semana, podendo ser coroado vencedor do HETC já a seguir.

Ivan Ortola (Openbank Aspar Team) lidera a segunda linha com Julio Garcia (Jerez Andalucia Motor Talent) e Álvaro Carpe (Hawkers Finetwork Junior Team) ao lado.