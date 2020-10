BSB, Donington: Brookes ganha uma, MacKenzie outra

Josh Brookes teve que aplicar todos os seus conhecimentos para vir detrás no final ganhar a segunda corrida enquanto Tarran MacKenzie liderou desde cedo para vencer a terceira

Brookes deixou para o final para se colocar no comando da segunda manga do britânico de Superbike em Donington, vencendo sobre Jason O’Halloran e com o colega de equipa Tarran Mackenzie a juntar-se ao pódio à última hora sobre Gino Rea, que tinha comandado anteriormente uma corrida que começou com muitas quedas.

Logo no princípio foi Andy Irwin que caiu, seguido de Vickers, Hickman e Buchan, logo na primeira volta.

Logo depois a desistência de Kyle Ryde, que foi o primeiro líder na Suzuki Buildbase, deixou o seu colega de equipa Gino Rea no comando, só para ser suplantado de repente nos esses por duas motos, e enquanto Gino retornaria sobre Bridewell para capturar de novo momentaneamente a terceira posição Mackenzie veio de trás para completar um pódio quase perfeito para as Yamaha MacAms em segundo e terceiro, com a vitória de Josh Brookes a colocá-lo no comando do campeonato.

Mais tarde, a terceira manga veria Josh Brookes arrancar no comando, desta para ser seguido e eventualmente suplantado por Glenn Irwin na Honda, e mais tarde pela Yamaha MacAms de Tarran Mackenzie, que deu uma exibição magistral, deixando para trás sem resposta Irwin, Iddon e Lee Jackson, cuja carga tardia da Kawasaki o levou a 6º, enquanto, com uma vitória e 2 pódios Josh Brookes da Ducati assumiu a liderança do campeonato.