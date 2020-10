BSB, Donington: Andy Irwin ganha a primeira

Andrew Irwin voltou a vencer em Donington Park esta tarde para a Honda Racing, jogando tudo na perfeição para vencer a corrida inaugural na luta pelo título do Campeonato Britânico de Superbikes Bennetts.

Na primeira volta, era Glenn Irwin a liderar, no entanto houve um desastre para o líder do campeonato quando caiu ileso em Goddards na primeira volta, e perdeu a liderança na classificação pela primeira vez esta temporada.

Na frente, porém, ainda restava Andrew Irwin a hastear a bandeira para a Honda Racing, montando uma corrida perfeita para conquistar a sua terceira vitória da temporada com o par das Ducati VisionTrack atrás de si.

Josh Brookes não conseguiu levar a melhor sobre o seu companheiro de equipa para o segundo lugar nos instantes finais e Christian Iddon lidera agora a classificação por dois pontos de vantagem.

Glenn Irwin está agora em igualdade de pontos no terceiro lugar da classificação com Jason O’Halloran, uma vez que o piloto da Yamaha McAMS também sofreu uma dura corrida de abertura para o fim-de-semana, terminando no 14º lugar, logo à frente de Tommy Bridewell.

Na frente, Tarran Mackenzie tinha vindo a subir a ordem na Yamaha McAMS principal, afastando Ryan Vickers nos instantes finais para terminar em quarto.

Vickers conseguiu manter-se em quinto lugar à frente de Gino Rea, que conseguiu o seu melhor resultado para a Buildbase Suzuki, depois de também ter optado pela opção intermédia dos pneus traseiros, uma vez que as condições melhoraram nos instantes finais, com o colega de equipa Kyle Ryde a ocupar o oitavo lugar. Jack Kennedy foi um dos três pilotos a optar por um pneu traseiro intermédio, que o viu subir ao sétimo lugar nas etapas finais e vai começar na pole para a 14ª ronda.

Danny Buchan e Lee Jackson da equipa Kawasaki FS-3, completaram o top 10 com duas corridas restantes em Donington Park esta tarde.