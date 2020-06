As motos e pilotos do novo Troféu Aprilia Tuono CUP aquecem motores e preparam-se para o início do CNV

Hoje no Autódromo do Estoril as Z’s e a novas T’s aquecem motores e realizam as últimas preparações para o arranque do Campeonato Nacional de Velocidade este fim de semana. Novas motos e novos pilotos vão animar as pistas nacionais e os Troféus TuonoCUP e ZCUP vão estar ao rubro e alinham na grelha conjuntamente com os pilotos do Troféu TLC … Uma jornada que promete mas, infelizmente, infelizmente à “porta fechada” o que não se compreende tendo em conta a dimensão das bancadas do Autódromo do Estoril.