As Aprilia Tuono do Troféu Monomarca de 2020 rodaram por primeira vez em pista no Estoril

Este fim de semana e após a apresentação oficial a cargo do promotor e do representante da marca no passado 28 de fevereiro nas instalações da Officina Moto, foi altura das Aprilia Tuono, que irão integrar o Troféu TuonoCUP inserido no CNV de 2020, rodarem por primeira em pista, desta feita no Autódromo do Estoril, por ocasião da organização de um TrackDAY da Motoval.

Excelente oportunidade esta, que acompanhámos em directo, de alguns dos pilotos já inscritos no Troféu, neste momento existem já 6 inscrições confirmadas e alguns interessados que têm vindo a mostrar a intenção de vir a participar, de tomarem contacto com a sua nova máquina com a qual irão competir ao longo do calendário previsto para o Troféu ( mais informação AQUI )

Alguns dos pilotos que rodaram nas motos ainda de origem ( Pité e Anselmo ) comentaram que face ao anterior Troféu ZCUP em que participaram em anos anteriores, Troféu que se manterá para o corrente ano em paralelo com o Troféu TuonoCUP, que a evolução é notória pois a Aprilia Tuono está bem acima em termos de desempenho e sofisticação eletrónica do que a anterior Z, estando mais próxima de uma verdadeira moto de competição e mostrando um comportamento de acordo com essa realidade. Obviamente que os tempos refletiram o facto das Tuono ainda estarem em rodagem e os pilotos em fase de adaptação à mesma. Ainda assim os tempos andaram sempre no minuto 2′.00″.

As motos rodaram com pneus slick da Dunlop, pneus que irão ser utilizados ao longo das várias provas previstas para o Troféu que se inicia este ano e que para já coincidem com as provas previstas para o CNV e que alternam entre o Autódromo do Estoril e o AIA em Portimão. De acordo com o promotor está prevista uma surpresa que não nos foi ainda comunicada mas que à imagem de anos anteriores com as Zs poderá ser uma prova extra num Circuito na vizinha Espanha.

Apenas a moto de Paulo Vicente rodou com o kit racing do Troféu já instalado, com a centralina racing prevista no Kit, tendo este por objectivo testar o comportamento da moto e eventualmente introduzir alguma correção necessária. Paulo Vicente rodou na casa do minuto 1”.55” sendo que a sua moto se encontrava igualmente em rodagem. Na opinião do mesmo os tempos irão progressivamente descendo, com os melhores a rodarem abaixo do 1”.50” o que promete grande emoção nas corridas do Troféu.

Como o anterior Troféu ZCUP irá manter-se em paralelo este ano com o Troféu TuonoCUP existe a dúvida se em conjunto poderão um mínimo de 12 participantes para que a Federação possa considerar realizar uma grelha específica para ambos. No entanto, tal como tem acontecido em anos anteriores, é provável que a grelha continue a integrar as motos do Troféu TLC o que, do ponto de vista de animação, acaba por ser também interessante pois veremos os melhores do TLC a tentarem bater-se com as novas Aprilia Tuono.

Para já existem 6 inscritos no Troféu TuonoCUP, dos quais 5 eram já pilotos do Troféu ZCUP. As Aprilia Tuono suscitaram enorme curiosidade nas boxes do Autódromo do Estoril, com muitos visitantes e pilotos a pedirem informações sobre as mesmas pelo que é de esperar que até início do Troféu apareçam mais pilotos a participar.

A próxima oportunidade de ver as Aprilia Tuono a rodar em pista será nos dias 23, 24 e 25 de Março no Autódromo de Portimão, num Trackday organizado pela TrackDay4All . Depois disso e ainda antes da primeira prova do CNV que se realiza no primeiro fim de semana de Maio no Estoril, veremos certamente alguma equipa com Aprilias Tuono a participar na Prova de Resistência das 3 HORAS do ESTORIL no dia 29 de Março.

Não percam e acompanhem aqui no MotoSport toda a emoção do novo Troféu Aprilia TuonoCUP.PT. Mais informações AQUI