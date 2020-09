8 Horas do Estoril, 2000: Recordando uma participação de sucesso

A participação de Matthieu Lagrive nas 12 Horas do Estoril foi o pretexto para recordar a anterior participação do Francês, que levou uma R1 portuguesa ao 12º no Estoril!

Em 2000, com a aproximação das 8 Horas do Estoril, a disputar a 28 de Maio, dois jornalistas ao serviço da extinta revista Supermoto, e que com as voltas da vida, estão agora de novo juntos, ambos ao serviço da Motosport.com.pt, tiveram uma ideia um pouco louca de efetuar uma participação nas 12 Horas…

Dai a pedir a João Pissarra da Yamaha Portugal duas Yamaha R1, que chegaram a uma oficina da Reboleira no caixote, dias antes da corrida, foi um pequeno passo… Ainda tivemos de rodar a moto cuidadosamente antes de a entregar à preparação da J. Saraiva…

Os pilotos convidados seriam Telmo Pereira, Gilson Scudeler e Luís Cunha, com Luís Margarido com suplente, mas quando Telmo foi aliciado por outra equipa com a promessa de um pagamento substancial, este acabaria substituído, por sugestão de Humberto Reis através dum contato da Carbone Lorraine, por um jovem francês desconhecido, que só tinha como palmarés ter ganho a Copa Cagiva em França aos 15 anos e uma participação nas 24 H de Le Mans.

Esse jovem era Matthieu Lagrive, e o seu andamento extraordinário numa Yamaha R1 toda de origem no que foi a sua estreia internacional, iria dar que falar.

Preparada em poucos dias pelo recentemente falecido José Carlos, da J. Saraiva, carenagens pintadas espetacularmente em tempo recorde pela Lacomoto, e apoiada pela Yamaha e também pela GALP através das diligências de Alexandre Rato, a R1 azul qualificou-se em 8º na grelha, com o 2º tempo entre as Superstock de 1:47.226.

Liderando a classe de Superstock depois de uma luta com a equipa da Police Nationale pela 8ª posição da geral, a equipa recém-formada teria ficado numa posição semelhante na corrida, ou ainda melhor, se uma grave queda de Gislon Scudeler a meio não os tivesse atrasado imenso, baixando para 22º, mas acabando mesmo assim, graças a um forcing de Lagrive e Scudeler, na 12ª posição, 7º da classe… Pontos no Mundial na estreia internacional de Lagrive, que agora regressou ao Estoril 20 anos depois…