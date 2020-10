SBK, Estoril: Razgatlioglu à frente do Warm Up

Razgatlioglu dominou o Warm Up de Superbike hoje de manhã no Estoril, com Redding e Rea muito perto.

O piloto turco impôs-se na Yamaha Pata com o tempo de 1:36.424 deixando Redding a 68 milésimas e Rea, já Campeão, a 0,234, com van der Mark na segunda Yamaha Pata incrivelmente próximo.

A seguir ficaram Davies, Lowes, Baz, Gerloff, Haslam, mais uma vez a melhor Honda, e Rinaldi que completou o top 10 na Ducati GoEleven…

As BMW continuam em dificuldade, com Sykes 12º e Laverty apenas 14º, enquanto Morais ficou em 18º na Kawasaki da Orelac.