SSP300, Estoril: Sofuoğlu coroado Campeão da Copa Yamaha R3 bLU cRU no Estoril

Depois de ter garantido o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2020, no Estoril no passado fim de semana, Bahattin Sofuoğlu foi também coroado campeão do Desafio Yamaha R3 bLU cRU, à frente de Unai Orradre da Yamaha MS Racing

Pela primeira vez, o Mundial de SSP300 visitou o Circuito Estoril para o último encontro da temporada afetada pelo coronavírus. Na nova pista, os pilotos da bLU cRU encontraram os limites tanto do circuito como das suas Yamaha R3 e no final do primeiro dia foi o estreante Álvaro Diaz o mais rápido dos jovens da Yamaha, em quinto lugar.

Após o TL3 na manhã de sábado, todos os cinco participantes da bLU cRU tinham feito o suficiente para se qualificarem automaticamente para as corridas, com Alan Kroh, da Yamaha MS Racing, em quinto, à frente do colega de equipa Ton Kawakami, que foi nono, enquanto Diaz da Biblion Motoxracing Yamaha foi 13º.

Sofuoğlu e Orradre, ambos com a possibilidade de terminarem nos três primeiros lugares da classificação, lutaram para juntar a volta perfeita e estavam ambos fora do top 20, mas juntaram-se aos seus companheiros de bLU cRU na sessão de qualificação.

Na Superpole, o espanhol de 16 anos, Orradre, subiu o seu ritmo e qualificou-se em oitavo lugar para a grelha. Kawakami continuou a mostrar consistência no 13º lugar, com Sofuoğlu 21º, Diaz 27º e Kroh 28º.

A frenética Corrida 1 de sábado viu o brasileiro Kawakami evitar o caos à sua volta para terminar em 10º lugar, com Sofuoğlu a subir para as posições de pontos na 14ª posição. Diaz e Kroh progrediram em campo, apenas perdendo o top 15 em 18º e 19º, respectivamente, quando Orradre foi apanhado num incidente inevitável, obrigando-o a retirar-se enquanto estava na luta por um top 5 final.

Depois de um promissor Warm Up, em que Sofuoğlu se colocou como o melhor piloto da bLU cRU em terceiro, com Orradre, Kawakami e Kroh todos dentro do top 10, a Corrida 2 viu o jovem turco produzir mais um emocionante combate. O vencedor da corrida de Jerez e Aragón subiu ao pódio a quatro voltas do fim e era terceiro na última curva na última volta. No entanto, com o longo percurso até à linha da meta, foi apanhado nos jogos de cone de ar e terminou a apenas 0,067s do pódio em quarto.

Orradre somou os primeiros pontos desde a ronda de Teruel, à frente de Kawakami e Kroh, que completaram as posições dos pontos em 14º e 15º. Diaz também estava a regressar ao top 20, mas só conseguiu igualar o resultado de sábado.

Isto conclui a temporada de 2020, com todos os cinco pilotos da bLU cRU a demonstrarem grande potencial e bom progresso a nível mundial. Sofuoğlu e Orradre foram ambos vencedores, enquanto Kawakami, Diaz e Kroh terminaram a temporada dentro dos 10 melhores classificados.

Classificação do Desafio Yamaha R3 bLU cRU 2020

1. Bahattin Sofuoğlu

2. Unai Orradre

3. Ton Kawakami

4. Álvaro Diaz

5. Alan Kroh