SBK, Estoril: O fim-de-semana deslumbrante da Yamaha

O fim-de-semana da Yamaha em Portugal foi, sem dúvida, um dos melhores do fabricante nas SBK desde que Ben Spies dominou o Campeonato em 2009

Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pata) conquistou a sua primeira pole e a da Turquia na classe, enquanto o fabricante alcançou o primeiro 1-2-3 no final da Corrida Tissot Superpole com Garrett Gerloff e o companheiro de equipa de Razgatlioglu, Michael van der Mark, seguindo a estrela turca à meta.

Além disso, Razgatlioglu tornou-se no primeiro piloto da Yamaha desde Marco Melandri em 2011 a ganhar mais do que uma vez numa época para o fabricante. Com Razgatlioglu e Gerloff na Yamaha em 2021, poderá este ser um aspeto da