Peugeot Metropolis 400i – Um Leão mais forte e melhor

Desde o seu lançamento em 2013, a Peugeot Metropolis tem

vindo continuamente a fazer recuar os limites de desenvolvimento, e aquilo que

já prevíamos acabou por acontecer. A Peugeot Motocycles aproveitou este início

de setembro para revelar a versão 2020 da Metropolis 400i, uma máquina de três

rodas produzida pela sua fábrica de Mandeure em Doubs.

Poderosa, segura e brilhantemente conectada, traz o seu toque distintivo ao segmento das scooter premium. Os dias de ter de escolher entre design, desempenho, segurança e tecnologia acabaram. Uma versão 2020 do modelo premium de três rodas mais avançado no mercado, ainda por cima com um motor 100% francês que já satisfaz todas as exigências da norma Euro 5, aliado a uma conectividade de última geração, que traz conforto e segurança a todo o conjunto.

O LEÃO ATACA DE NOVO

Em 2020, o leão está de volta, mais forte, mais poderoso e pronto a rugir na selva urbana. O elegante tricampeão conectado conquistará os futuros condutores com a sua combinação de total liberdade para viajar, na cidade e para além dela, tudo em conformidade com as regras de distanciamento social.

Com o seu desenho afiado e angular, a Metropolis 400i está

pronta para atacar os códigos do segmento e transformá-los. A sua silhueta

intrincada e as suas linhas reflectem o ADN familiar da marca e são realçadas

por tecnologias sem precedentes, algumas inspiradas pelo seu conhecimento na

indústria automóvel. A grelha é um excelente exemplo, acentuado por

respiradouros desportivos e elegantes. As luzes LED são trazidas para fora por

máscaras pretas e cromadas, criando o aspecto de um felino pronto a surgir,

enquanto que as Luzes Diurnas Correntes (DRL) foram colocadas em ambos os lados

das luzes dianteiras, como os caninos de um leão, tal como no Peugeot 508.

Na retaguarda, a semelhança familiar surge nas luzes LED “3 garras”, directamente inspiradas no concept Peugeot Instinct. De ambos os lados do avental, uma bandeira francesa ecoa as origens do carro de três rodas.

Quanto aos componentes laterais da carroçaria, estes são decorados com os novos emblemas “Peugeot Metropolis” e “400i”. Também a bordo, o ADN automobilístico sobressai, com um painel de instrumentos completamente redesenhado.

O ecrã central LCD e dois contadores de agulhas clássicos deixaram o palco para uma unidade de última geração. O ecrã TFT de 5 polegadas colocado no centro é contornado pelos famosos mostradores analógicos invertidos do Peugeot 308, odómetro e conta-rotações.

TECNOLOGIA PARA A CIDADE

Em perfeita sintonia com o universo automóvel da Peugeot,

este veículo de três rodas herdou o design de veículos de última geração da

marca, bem como tecnologias de segurança de ponta, concebidas especificamente a

pensar nas viagens urbanas e peri-urbanas.

A última geração da Peugeot Metropolis é também feita para

tranquilizar. É para este fim que a Peugeot Motocycles equipou o seu veículo –

o único triciclo do mercado nascido de uma marca automóvel, com todo o seu

know-how na área. O sistema de travagem consiste em discos dianteiros

imponentes, aumentados por um simples disco traseiro com pastilhas de vida útil

optimizada.

Tal como a versão anterior, a nova Peugeot Metropolis beneficia de um sistema Anti-Blocking System (ABS) de última geração, desenvolvido em cooperação com a Continental no módulo, e a Nissan nos estribos. A complementar isto está um poderoso e seguro SBC (Synchro Braking Concept) sistema de travagem de combinado a ambas as rodas e que oferece maior controlo.

Além disso, a nova Metropolis 400 beneficia de um sistema

stop&start que é supremamente eficiente independentemente das condições,

inclusive durante a travagem de emergência, ilustrando mais uma vez os

benefícios de três rodas sobre duas, particularmente quando se trata de

tracção.

SISTEMA ‘START&STOP’ E MODOS DE CONDUÇÃO

Para proporcionar ainda maior segurança ao condutor e aos

passageiros, o travão de emergência acciona automaticamente as luzes de aviso

para além das luzes de paragem, tornando o veículo mais visível. Este sistema,

que funciona sempre que o velocímetro passa a marca dos 50 km/h, é também

accionado quando a scooter desacelera a mais de 6 m/s, desligando em seguida as

luzes de perigo quando a desaceleração cai abaixo dos 2 m/s.

Este mecanismo, inicialmente desenvolvido para automóveis, é oferecido pela primeira vez numa scooter de três rodas. A nova Metropolis 400 também beneficia de um sistema de controlo de tracção que garante anti-rotação na roda traseira durante a aceleração. Os condutores são livres de escolher entre diferentes modos (Urbano, Desportivo ou Desligado), dependendo das condições de tracção e do seu estilo de condução.

Para oferecer uma experiência de viagem ainda mais suave, a

Peugeot Metropolis está equipado com tecnologia Smart Key, liga sem necessidade

de chave na ignição. A sua sensibilidade é tal que o veículo se liga à chave a

uma distância de até 1,50 m. Além disso, o sistema torna possível prescindir

totalmente das fechaduras, em particular ao abrir a bota ou a tampa do depósito

de combustível, e desligar o travão de estacionamento eléctrico com o toque de

um botão.

Sem dúvida, o novo Peugeot Metropolis é uma alternativa

fantástica ao carro, e garante aos condutores a possibilidade de observar

também as recomendações de prevenção de vírus!

CONECTIVIDADE TOP APROPRIADA A UMA SCOOTER PREMIUM

A nova Peugeot Metropolis ostenta uma nova conectividade, o i-Connect, bem como características de primeiro lançamento que abraçam toda a ergonomia concebida, para uma cabeça de passeio erguida. O painel de bordo foi totalmente renovado e redesenhado. Os contadores são inspirados nas tecnologias automóveis, com um tacómetro anti-horário, e um ecrã TFT a cores de 5 polegadas alargado que dá acesso às características do i-Connect, através da aplicação Peugeot Motocycles. Uma oferta abrangente que faz deste modelo de três rodas um modelo premium como nenhum outro.

A aplicação permite aos pilotos ligar o seu smartphone ao painel de instrumentos e fazer quaisquer ajustes necessários antes de entrar na scooter, resultando em poupanças de tempo e conveniência significativas. Os cavaleiros desfrutam de um sistema de direcção curva a curva, para maior conforto e segurança: este sistema de navegação, concebido especificamente para viagens em scooter Peugeot, é simplificado em comparação com o GPS clássico, que exibe uma grande quantidade de informação adicional que é inútil para os utilizadores de veículos motorizados de 2/3 rodas. Um relance rápido no painel de instrumentos permite ao condutor ver que acção – virar à direita, por exemplo – será necessária dentro de uma distância mostrada muito claramente no ecrã TFT, e que diminui à medida que a curva ou rotunda se aproxima.

O painel de instrumentos exibe também as chamadas e algumas das mensagens de texto recebidas, bem como informações mais tradicionais, tais como alcance, nível de combustível, consumo, nível de carga da bateria ou data e hora. Esta informação, directamente visível do painel de instrumentos, permite ao condutor manter-se concentrado na estrada à sua frente, resultando em economia de tempo e segurança.

Estão também disponíveis características adicionais tais como o totalizador parcial, e personalização do painel de instrumentos em três cores: enquanto a intensidade é ajustada automaticamente, o cliente tem a escolha entre fundo preto ou branco, e detalhes em vermelho, azul ou dourado. A interface está também disponível em cinco idiomas.

A Peugeot Motocycles optou por um medidor sensivelmente elevado, uma escolha directamente inspirada na tecnologia automóvel, o que permite focar na estrada e não olhar para baixo durante longos períodos de tempo para ler a informação.

MOTOR 400i LFE DE ALTO RENDIMENTO

A Peugeot Metropolis posiciona-se como uma das scooters de

três rodas com melhor desempenho no mercado, mas não é uma ‘glutona’ de

combustível.

O seu motor 400i LFE (Low Friction Engine), proveniente

directamente da fábrica francesa em Mandeure, foi recriado para satisfazer

todos os requisitos da norma Euro 5. Foram realizados trabalhos significativos

sobre os componentes de fricção e o seu peso, o tempo de injecção e o

mapeamento, tudo para otimizar a eficiência do motor e reduzir as suas

emissões.

No seu interior o bloco opta por uma combinação de haste especial e rolamentos da cambota, um eixo de cames de alto desempenho e fricção limitada por lubrificação dedicada. Para arranque, está incluído um sistema de escape de catalisador triplo com sensor de oxigénio. O sistema de injecção, por sua vez, foi desenvolvido especificamente pela Dell’Orto.

O Peugeot Metropolis continua a ter o motor de 400 cc com

melhor desempenho do mercado, com potência que atinge os 36 cv a 7.250 rpm, e

torque de 38,1 Nm a 5.750 rpm. A unidade 400i LFE é eficiente e muito poupada, consumindo

de acordo com o fabriantes 3,9 L/100 km (um valor muito bom!) e com emissões de

CO2 de 89 g/km.

Estas características dão-lhe um alcance até mais de 300 km com um depósito cheio de 13,5 l, em comparação com os 285 km registados pela versão anterior. Além disso, este veículo de três rodas está acessível aos titulares de uma licença de condução de Classe B e prova de formação.

A Peugeot Metropolis também oferece um prazer de condução

sem vibrações, tanto para o condutor como para o passageiro. O pêndulo e a

montagem do motor numa base especial mantêm-nos a um nível mínimo. E ainda por

cima, o sistema anti-inclinação mantém os pés secos em caso de precipitação.

DUAS VERSÕES, CINCO CORES E MÚLTIPLAS CARACTERÍSTICAS

Enquanto o design e a tecnologia na Peugeot Metropolis

evoluíram, a potente scooter de três rodas tem as mesmas dimensões e atributos

que fizeram da versão anterior um sucesso, tais como o seu piso plano e a sua

atractiva capacidade de armazenamento.

Oferece um espaço de 17 litros debaixo do banco, bem como um outro espaço traseiro adicional. O primeiro pode armazenar um capacete jet ou um computador portátil, enquanto o segundo cofre oferece espaço de armazenamento para um capacete integral ou objectos volumosos – tais como raquetes de ténis.

Ambos os espaços estão equipados com um sistema de abertura eléctrica. O porta-luvas de grandes dimensões tem capacidade de armazenamento de um litro e armazenamento para um telemóvel com tomada de 12V ou USB, dependendo do acabamento escolhido.

Para satisfazer ao máximo as necessidades dos seus clientes,

Peugeot Metropolis foi originalmente desenvolvido em duas versões: Active e

Allure, a mais vendida até hoje. Outras versões estão a ser desenvolvidas em

Mandeure, incluindo, por exemplo, uma variação mais desportiva, prevista para

2021.

A Active e Allure destacam-se por razões muito diferentes. A versão Active é o modelo de nível de entrada. Está equipado com todas as novas características tais como rodas pretas de 13 polegadas, ABS-SBC, fonte de alimentação de 12V, painel de instrumentos com ecrã TFT de 5 polegadas, pára-brisas regulável manualmente, piso plano, encosto do cavaleiro regulável, novo pedal de travão, e ponteiras do guiador pretas. Está disponível numa única cor, cinzento Verniz Technium (metalizado).

O acabamento Allure é a versão topo de gama da Metropolis e apresenta

todos os atributos da versão Active, mais um tapete de arranque, tampões de

extremidade do guiador cromados, porta USB, rodas pretas e brilhantes, painel

de instrumentos com funcionalidade i-Connect e espelhos retrovisores premium. É

oferecido em quatro cores: Branco (metalizada), Azul Meia-Noite (metalizada),

Preto Mate Sideral (Mate) e Azul-Amazonita Satin (cetim).

Para além destas duas versões, a Peugeot Motocycles oferece uma vasta gama de acessórios para aqueles que pretendam personalizar a sua scooter. Quando se trata de conforto, podem ser adicionadas mangas de cobertura em ambas as pontas do guiador, um avental de proteção, um kit de encosto de alto conforto e um conjunto de chão em aço inoxidável para acrescentar um toque desportivo.

Quanto a conveniências, podem optar por um dispositivo anti-roubo desenvolvido para o “duplo U” Top Block de 3 rodas, uma cobertura de protecção do banco, uma cobertura para o veículo, um top case de 47 litros de capacidade correspondente à cor do veículo, equipado com um encosto de passageiro, ou o suporte do top case, e por último, um suporte para smartphone.

A PRODUÇÃO DA NOVA METROPOLIS NA FÁBRICA DE MANDEURE





















FICHA TÉCNICA

Peugeot

Metropolis 2020

MOTOR Diâmetro x curso 84 x 72 mm Normativa Euro 5 Tipo de motor Monociclindrico 4 tempos Alimentação Injeção eletrónica Arrefecimento Líquido Potência máxima 36 CV às 7,250 rpm Binário máximo 38.1 Nm às 5,750 rpm

DIMENSÕES Comprimento 2 152 mm Largura 775 mm Distância entre eixos 1 500 mm Altura do assento 780 mm Capacidade do depósito 13.5 lt. Peso com líquidos 271 kg

CICLÍSTICA Quadro Tubular em aço Suspensão

dianteira Forquilha com monoshock, curso 150 mm Suspensão

traseira Hidráulica, regulável, curso 80 mm Travão FR. Duplo disco 230 mm, pinça de 1 pistão, ABS Travão

TR. Disco 240 mm, pinças de duplo pistão, ABS

RODAS Tipo 13’’ e jantes de alumínio Pneu FR. Michelin Citygrip 110/70-13 Pneus TR. Michelin Citygrip 140/70-14

PERFORMANCES Velocidade máxima 135 km/h Autonomia 300 km