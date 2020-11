MotoGP, 2020,Valência: A Red Bull Rookies e Mir, Campeão de MotoGP

O Campeão de 2020 torna-se o primeiro piloto a conquistar a coroa da classe vindo da Taça Red Bull Rookies

Em 2014, Joan Mir da Suzuki Ecstar competiu e venceu na Red Bull MotoGP Rookies Cup ao lado de nomes como Jorge Martin da KTM Red Bull Ajo, Stefano Manzi da MV Agusta e Fabio Di Giannantonio da Speed Up MB Conveyors, para citar apenas alguns.

Avançado rápido uns seis anos, o espanhol é agora Campeão Mundial, depois de ter conquistado o Mundial de MotoGP de 2020 no Grande Prémio de Valência.

E ao fazê-lo, Mir é o primeiro piloto a ganhar a coroa de classe rainha, tendo já competido anteriormente nos Red Bull Rookies.

2013 foi a sua primeira temporada na série que alimenta a MotoGP, um ano que viu Mir terminar em nono lugar na classificação geral após um pódio e outros três top 5.

O jovem intensificou o jogo para a campanha de 2014, com três vitórias em Jerez, Brno e Misano ao lado de outros dois pódios em Silverstone e no Sachsenring, que viram Mir terminar em segundo lugar na classificação atrás do vencedor Martin.

Seguiu-se um ano de sucesso em mais um programa da Estrada para o MotoGP, no CEV Repsol, nas Moto3 Junior, com Mir a entrar numa etapa do mundial pela primeira vez em 2016.

De nem sequer competir em Grande Prémio a vencer o Campeonato do Mundo de MotoGP, foram cinco anos, e é um feito impressionante do piloto de 23 anos.

Campeão do mundo de Moto3 na segunda tentativa e campeão do mundo de MotoGP na segunda tentativa, ambos no seu segundo ano na classe, também é excelente, vindo de um piloto que tem menos experiência em Grande Prémio do que qualquer outro na grelha.

Além da sua estatística da Red Bull Rookie, Mir é agora o primeiro piloto a vencer os Mundiais de MotoGP e MotoGP. Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy), Alex Márquez (Honda Repsol) e Brad Binder (KTM Red Bull) fazem parte da atual colheita de estrelas de classe rainha que também ganharam o título de Moto3, e que vão tentar seguir os passos de Mir, assim como os heróis do futuro.

Martin é o mais recente campeão do mundo de Moto3 que continuar a lutar contra os melhores pilotos nas melhores motos do mundo a partir de 2021.

Não há dúvida de que a Red Bull MotoGP Rookies Cup foi um terreno fenomenal para Mir e muitos outros crescerem e continua a ser.

Apenas alguns pilotos ganharão a oportunidade de levantar o troféu mais cobiçado do motociclismo, mas Mir será certamente o primeiro de alguns que o terão feito vindos da Taça dos Novatos.

Johann Zarco (Esponsorama Racing), Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech3) e Binder são os atuais pilotos de MotoGP que também passaram pelo programa da Taça de Rookies, e dois deles já são vencedores de corridas na classe rainha.

Jorge Martin e Enea Bastianini (Italtrans Racing) são mais dois nomes interessantes para adicionar a essa lista na próxima temporada, e há uma série de nomes que estão a competir em Moto2 que podem aumentar a contagem nos próximos anos.

Fabio Di Giannantonio (Speed Up MB Conveyors), Joe Roberts (Tennor American Racing), o seu companheiro de equipa Marcos Ramirez, Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40), ou Stefano Manzi (MV Agusta Forward Racing).

No próximo ano, Cameron Beaubier, concorrente da Taça Rookies de 2007, junta-se à luta.