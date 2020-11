MotoGP, 2020, Europa: Os pensamentos de Andrea Dovizioso

A 28 pontos do líder Mir, o homem da Ducati ainda pode ser considerado um candidato ao título

É seguro dizer que o tempo de Dovizioso em Aragón não correu como planeado. Agora a 28 pontos de Mir, o italiano tem tudo a fazer para se sagrar campeão do mundo de 2020, mas as condições podem favorecer o sábio guerreiro este fim de semana. Uma corrida molhada favorece sempre o homem da Ducati, mas Dovizioso é claro: ele precisa de ser mais rápido também no seco para ter uma oportunidade de lutar pelo título.

“Sim, com certeza, se estivesse molhado teríamos de usar essa oportunidade de uma forma inteligente, mas como dizes, temos de ser mais rápidos para pensar e lutar com eles. Parece que os outros estão numa situação muito boa e com confiança em alta neste momento, algo que não temos e é difícil. Mas sabemos que cada corrida é uma história diferente e esta é uma pista diferente, por isso vamos ver, vamos tentar o nosso máximo nas restantes três corridas, vamos fazer tudo. Vai ser difícil, mas vamos tentar.”