MotoGP, 2020: Andrea Iannone entrega recurso

Andrea Iannone, piloto de MotoGP da Aprilia, ainda está a tentar ser ilibado e vai contestar a sua suspensão de 18 meses por doping. O seu advogado Antonio De Rensis explica a situação e o caminho que vão seguir.

Andrea Iannone está neste momento a passar as horas mais negras da sua carreira de piloto. O italiano de 30 anos, de Vasto, foi banido por 18 meses por um teste de doping positivo feito na Malásia em 3 de Novembro de 2019, e a amostra B também acusou positiva. A proibição só termina em 16 de Junho de 2021 e a Aprilia vai iniciar a temporada de MotoGP em Julho com o piloto de testes Bradley Smith.

O advogado de Iannone, Antonio De Rensis, vai agora recorrer do veredicto para o Tribunal Internacional do Desporto (CAS), conforme anunciado. “Vamos apresentar o recurso na segunda-feira ou o mais tardar quarta-feira”, disse De Rensis, acrescentando: “À nossa equipa também se juntou ao Dr. Pascal Kintz, que é um dos mais notáveis especialistas em doping do mundo.”

A defesa de Iannone diz explicitamente que o italiano dependia da comida do hotel, onde não esperaria encontrar carne contaminada. Tal foi também reconhecido no fundamento do Tribunal Disciplinar Internacional da FIM.

De acordo com De Rensis, Iannone não fez nada de errado, mas recebeu uma sentença de 18 meses. A Aprilia tinha recentemente sublinhado que apoia Iannone incondicionalmente.

De acordo com De Rensis, é também uma questão de definir um exemplo e clarificar os protocolos que os atletas devem seguir nestes casos.

Quanto aos pontos-chave e ao processo judicial adicional: o recurso da Iannone deve ser interposto até 15 de Maio, após o que a outra parte tem 20 dias para comentar. Em seguida, o CAS revisita os factos e os argumentos usados. O advogado de Iannone, De Rensis, disse que poderia esperar um veredito dentro de dois meses. Lembrar que a temporada de MotoGP está agora marcada para começar em Jerez no dia 19 de Julho.