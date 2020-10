MotoAmerica, 2020: Beaubier acaba com mais duas vitórias

Cameron Beaubier terminou a sua carreira na MotoAmerica da melhor forma possível, em Laguna Seca, somando mais duas vitórias antes de começar a pensar no Campeonato do Mundo de Moto2

Beaubier venceu a primeira das duas corridas em condições duvidosas por 10,47 segundos e a segunda por 4,76 segundos.

As duas vitórias no domingo foram as suas 15ª e 16ª vitórias, empatando com o ex-companheiro de equipa Josh Hayes para o maior número de vitórias numa única temporada na história da AMA Superbike.

Toni Elias, da Suzuki Ecstar, também teve um fim de semana emotivo na WeatherTech Raceway de Laguna Seca, com o espanhol a dizer à Suzuki que não regressaria à sua equipa em 2021 e que procurava uma mudança de marca para revitalizar a sua carreira. Depois, saiu e terminou o pódio nas três corridas – terminando em terceiro na segunda corrida no domingo e em segundo na corrida três atrás do seu rival de longa data, Beaubier.

Na segunda corrida, o companheiro de equipa de Beaubier, Jake Gagne, foi quarto com o campeão de Stock 1000 Cameron Petersen em quinto lugar na Suzuki Altus.

O piloto da Westby Racing, Niccolo Canepa, foi sexto, com Kyle Wyman, da Ducati Richmond/KWR Ducati, um sétimo solitário.

Josh Herrin, da BMW Scheibe Racing, Michael Gilbert, da FLY Racing Motorsports, e Bobby Fong, da Suzuki, completaram o top 10.

Superbike Race 2