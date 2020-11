Moto3, 2020,Valência: Arbolino lidera Treino Livre 1 a seco

O tempo seco criou um contraste imediato com as condições da semana anterior em Valência quando as pequenas Moto3 foram para a pista

Nos primeiros minutos, a liderança inicial de Fernández deu lugar a uma luta entre Arenas, Arbolino, Sasaki e Fenati.

Dez minutos depois, Binder começava a atacar, chegando primeiro a quinto e depois a quarto apesar de uma volta cancelada.

Arbolino também não ia facilitar as coisas a Arenas mas Binder ripostou para liderar a meio da sessão, em que pouco depois, Andrea Migno e Celestino Vietti caíram num incidente sincronizado quando Vietti estava apenas em 11º.

Binder continuava mais rápido em pista, pelo menos até cinco minutos do fim quando Raul Fernández foi para a frente com um tempo anda mais rápido, com Arenas e McPhee à espera para saltar do meio do top 10.

Porém, a seguir nos segundos finais, a volta rápida mudaria de mãos em rápida sucessão, primeiro com Denis Öncü e logo a seguir Fenati que no entanto foi suplantado por Toni Arbolino, que fez um 1:38.413 para terminar no topo da sessão, com o rookie Alcoba a chegar a quarto também…

Moto3, TL1, Top 10