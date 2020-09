Moto3, 2020,San Marino. palavras do pódio

John McPhee, vencedor com 39:48.952

“vou carregar e vamos ver o que dá…”

“Foi uma corrida louca, estou tão emocionado que não tenho palavras neste momento…

Todo o fim-de-semana foi um turbilhão de trabalho para tirar o melhor da minha moto e melhorámos muito…

Na corrida cheguei a 11º ou 12º e pensei pra mim OK não vou ficar por aqui, vou carregar e vamos ver o que dá…

Estou muito contente por ter compensado, obrigado.”

Ai Ogura, segundo a 0,037s

“a minha moto não funcionava”

“Não sei porquê, mas tive muitas dificuldades, na fase inicial da corrida e até meio a minha moto não funcionava…

Tenho que ver com a equipa o que se passou para melhorar, mas claro que estou contente com segundo, um pódio e a posição do campeonato….”

Tatsuki Suzuki, terceiro a 0,232s

“esta corrida foi muito difícil com pilotos a empurrar…”

“Yea, estou contente com terceiro porque esta corrida foi muito difícil hoje com pilotos a empurrar e a cotovelarem-se mutuamente…

Um pódio é sempre bom, estou contente com terceiro e vemo-nos aqui para a semana!”