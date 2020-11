Moto3, 2020, Europa: Principais afastados por quedas no início da corrida

Foi um começo de corrida incrível para as Moto3, com vários dos principais candidatos ao título afastados logo no início

Primeiro, Vietti caiu, depois Arenas teve um momento em que quase foi cuspido da moto e teve que vir à box e duas voltas depois, McPhee, que tinha saído da pole, acabou também sua corrida.

Arenas viria juntar-se de novo à refrega na cauda do pelotão, e incrivelmente, com Fernandes a liderar, Arbolino segundo e Ogura terceiro, todos a aguentarem os ataques de Binder, o espanhol da Aspar mantinha a sua liderança do campeonato por uns magros seis pontos sobre Ogura.

Fenati entretanto levou uma penalidade de volta longa por andar muito fora dos limites da pista e Jaume Masia juntava-se ao número de homens da frente que caiu fora da corrida dramaticamente …

Arenas, que tinha estado a jogar ao gato e ao rato com Ogura, embora estivesse 2 voltas atrasado, foi penalizado com uma bandeira negra por condução irresponsável

um par de voltas depois e obrigado a parar, enquanto Suzuki e Foggia se juntavam ao rol dos caídos…

Moto3 a 8 voltas do final