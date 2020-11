Moto2, 2021: Bezzecchi bate Lowes no Warm Up antes da corrida de Moto2

O italiano superou o Warm Up por menos de um décimo enquanto Lowes, Marini e Roberts cairam ilesos

Marco Bezzecchi (SKY VR46) superou um Moto2 Warm Up seco no Gran Premio de Europa, o italiano batendo assim o líder do Campeonato Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), que caiu ileso na Curva 14, por 0,066 com o seu tempo mais rápido de 1:35.944.

Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) foi o terceiro mais rápido, a 0,146s do seu compatriota.

Em segundo lugar no Campeonato, Enea Bastainini (Italtrans Racing Team) estabeleceu o quarto melhor tempo do Warm Up, e Joe Roberts (Tennor American Racing) completou o top 5.

O norte-americano caiu na Curva 10 no final da sessão, porém, ficou bem, e Lowes também caíra pouco antes da bandeira de xadrez ser acenada, no caso do piloto britânico na Curva 14.

O candidato ao título Luca Marini (SKY VR46) caiu ileso nas trocas iniciais de lugares na Curva 5, uma queda que o viu perder a maior parte da sessão, com o italiano a conseguir apenas cinco voltas no final.

Até que ponto isso lhe poderá sair caro dispendioso mais tarde hoje?

Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team) e Jorge Navarro (HDR Heidrun Speed Up) também se despistaram, mas ambos os pilotos estão bem.

Top 10:

1. Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) – 1:35.944

2. Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) + 0,066

3. Lorenzo Baldassarri (Flexbox HP 40) + 0,146

4. Enea Bastainini (Italtrans Racing Team) + 0,279

5. Joe Roberts (Tennor American Racing) + 0,288

6. Fabio Di Giannantonio (HDR Heidrun Speed Up) + 0,339

7. Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) + 0,352

8. Edgar Pons (Federal Oil Gresini Moto2) + 0,375

9. Hector Garzo (Flexbox HP 40) + 0,443

10. Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) + 0,510