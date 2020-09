Harley-Davidson relança a revista “The Enthusiast”

UMA PUBLICAÇÃO EM FORMATO PAPEL E DIGITAL, REDESENHADA E

CRIADA PARA MOTIVAR OS CONDUTORES E CELEBRAR A CULTURA DA MOTO.

A Harley-Davidson® relança The Enthusiast, uma revista em formato papel e digital desenhada para mostrar a cultura das motos e o estilo de vida dos motociclistas, vistos através da ótica da marca Harley-Davidson.

Publicada originalmente pela Harley-Davidson desde 1916 até 2008, The Enthusiast substituirá a revista HOG como publicação oficial da Harley-Davidson Motor Company e terá uma maior difusão através de outros canais de distribuição.

“Este é um regresso a uma grande tradição”, nas palavras de Jochen Zeitz, presidente e CEO da Harley-Davidson, “Acreditamos que o nome The Enthusiast é mais relevante hoje do que nunca. Num ano em que tantas pessoas estiveram confinadas, acreditamos apaixonadamente nos valores de sair para conhecer o mundo, percorrer as estradas e viver a aventura respeitando a distância social“.

O primeiro número da nova revista The Enthusiast sairá esta semana nos Estados Unidos com a aventura de Ewan MacGregor e Charley Boorman, estrelas da nova série da Apple TV+ “The Long Way Up”, como tema de capa. Esta história conta a aventura épica vivida por MacGregor e Boorman ao viajarem mais de 20.000 quilómetros aos comandos de duas motos elétricas Harley-Davidson® LiveWire™ pela América do Sul, América Central e México até Los Angeles.

Publicada trimestralmente e com uma tiragem de 500.000 exemplares nos Estados Unidos e mais 150.000 exemplares a nível internacional, The Enthusiast é a revista de motos com maior circulação no mundo. Publicada pela primeira vez pela Harley-Davidson em 1916, The Enthusiast foi uma das primeiras revistas de motos dirigidas a clientes que se imprimiu, embora tenha sido precedida pela alemã Motorrad (1903) e pela American Motorcyclist (1909).

De 1984 a 2008, a Harley-Davidson produziu duas revistas separadas para proprietários e condutores, The Enthusiast e HOG Tales. Em 2009 fundiram-se sob o título HOG Magazine numa nova revista inspirada no conteúdo de ambas as publicações. Com a mudança da Motorcyclist para um formato digital em 2018, The Enthusiast é a mais antiga revista de motos em papel, de impressão contínua, dos Estados Unidos.

Todos os membros Full and Life do Harley Owner Group (H.O.G.) continuarão a receber uma assinatura gratuita da revista The Enthusiast como parte dos seus benefícios enquanto membros. Versões digitais da revista também estão disponíveis em forma de App para telefones e tablets iOS e Android.

A Harley-Davidson também está a explorar novas formas de distribuir a revista impressa nos Estados Unidos, incluindo a venda de edições da revista no website eCommerce da HD e numa seleção de espaços, incluindo os concessionários Harley-Davidson e lojas de acessórios e equipamento.

Mais informação sobre a história da The Enthusiast, em h-d.com/enthusiast.