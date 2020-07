CEV Repsol, 2020: David Alonso repete na ETC

A segunda corrida da ETC no Estoril podia muito bem ter decorrido muito parecida com a primeira disputada mais cedo, se não fosse um erro de Ivan Ortola, que queimou a partida.

Logo de início os dois pilotos da Openbank Aspar Alonso e Ortola colocaram-se na dianteira, apesar de forte oposição de Angel Piquerras, Alberto Ferrandez e Zonta vd Goorbergh, este último filho do ex-piloto Holandês do Mundial de 500 Jurgen vd Goorbergh a aparecer aqui em evidência pela primeira vez.

Porém, quando Ortola foi obrigado a cumprir uma penalização, não de uma, mas de duas voltas longas por ter pulado a partida, o grupo estava desfeito. Apesar da sua carga a seguir o ter levado até cerca de 7 segundos do grupo da frente de novo, Ortola não mais conseguiria juntar-se a eles e viria a perder terreno para acabar em 9º.

Quem agradeceu foram Daijiro Sako, Ruda, Tapia e Mattia Volpi, que subiram posições no grupo da frente, e passaram a trocar de posições entre si furiosamente, o Japonês eventualmente acabando à frente do segundo grupo em 5º.

No final, David Alonso viu a sua vantagem reduzida para apenas 0,888 de segundo, mas controlou para vencer, sobre Piqueras e Ferrandez que completaram o pódio.