MotoAmerica, New Jersey: Beaubier vence também a segunda e distancia-se

Cameron Beaubier da Yamaha Monster Energy Attack Performance deixa o New Jersey Motorsports Park e ruma a Barber esta semana com uma enorme vantagem de 84 pontos no Campeonato de Superbike de MotoAmerica de 2020, depois de mais uma vitória para o tetracampeão da série.

Embora seja muito cedo para lhe entregar a placa número um com três rondas e oito corridas restantes da série, está na hora de começar a pensar em mais um título.

A vitória de domingo em New Jersey aconteceu numa corrida encurtada depois de uma bandeira vermelha ter na segunda volta quando Bradley Ward caiu com a sua Kawasaki ADR Motorsports, colocando detritos na pista. Tal como fez na primeira partida, Beaubier agarrou a frente e nunca mais olhou para trás, abrindo uma vantagem e mantendo-a até ao fim. No final das 14 voltas, Beaubier ficou 2,884 segundos à frente dos seus perseguidores.

“Sinceramente, pensei que ia ter uma pequena vantagem sobre estes tipos ao entrar na segunda parte da corrida depois da bandeira vermelha porque eu estava naquele pneu mais difícil”, disse Beaubier. “Eu conhecia os ciclos de calor dos pneus mais macios, e a aderência definitivamente cai um pouco. Estava a afastar-me o mais que pude deles, umas vezes a afastar-me e outras não. Estou super feliz por termos tido um bom fim de semana aqui em New Jersey.”

Dois dos que perseguem Beaubier foram até ao fim, com o seu companheiro de equipa Jake Gagne a bater Mathew Scholtz, da Westby Racing, na meta, por 0,014 segundos, depois dos dois lutarem toda a corrida. Além da batalha em pista, este par também está a lutar pelo segundo lugar na perseguição ao título. Gagne lidera agora Scholtz por apenas seis pontos.

Pouco depois de Scholtz ter assumido o segundo lugar nas últimas voltas, tanto ele como Gagne foram apanhados pelo trânsito, mas Scholtz apanhou o pior, o que permitiu a Gagne recuperar para o seu ataque na última volta.

Bobby Fong foi o próximo, o piloto da Suzuki Ecstar terminando a cerca de quatro segundos do seu companheiro de equipa Toni Elias, com o espanhol a não conseguir igualar o ritmo que lhe valeu o primeiro pódio da temporada na corrida anterior.

Kyle Wyman, da Ducati KATO KWR, foi sexto, depois de ter terminado em quarto no sábado, tendo conseguido o melhor de Cameron Petersen, da Altus Motorsports, no domingo. David Anthony, da FLY Racing, levou a Suzuki GSX-R1000 até ao nono lugar, com Travis Wyman a completar o top 10 na sua BMW.

Após seis rondas, Beaubier lidera Gagne por 84 pontos, 275 para 191, com Scholtz em terceiro com 185 pontos. Fong é quarto com 138, a 22 de distância de Elias e 26 à frente de Wyman.



Superbike Race 2