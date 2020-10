Energica permanece como fornecedor exclusivo da MotoE até 2022

Uma extensão do contrato, faz com que o inovador fabricante italiano permaneça durante pelo menos mais uma época como exclusivo fornecedor de motos à Taça do Mundo FIM Enel MotoE.

A Dorna Sports está entusiasmada por confirmar que a Energica continuará a ser o único fornecedor de motos da FIM Enel MotoE até 2022, com uma extensão de contrato que assegura a liderança mundial da marca italiana Ego Corsa, mantendo o seu lugar como líder mundial no campo das corridas eléctricas durante pelo menos mais uma temporada.

A Energica tem provado ser um parceiro perfeito para o projecto desde que a Taça do Mundo dedicada às motos elétricas começou em 2019, e continuará a ser uma parte fundamental desta competição que continua a ir de vento em popa.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports: “A Taça do Mundo FIM Enel MotoE é um dos nossos mais recentes projectos e provou ser um dos nossos mais excitantes eventos desde o seu início, com corridas incríveis e competição cerrada. A Energica, e as suas motos líderes mundiais, provaram ser uma parte vital desse sucesso a cada passo do caminho. Estou encantado por continuarmos a trabalhar juntos e orgulho-me de chamar à Energica um parceiro”.

Com sede em Modena e nascida e criada em Itália, a Energica tem vindo a redefinir as fronteiras no sector eléctrico desde o início e é a criadora da primeira motocicleta eléctrica italiana de corrida do mundo. A empresa mãe, o Grupo CRP, é o cenário perfeito de experiência e perícia para os empreendimentos da Energica em empurrar e moldar também o futuro da mobilidade electrónica – criando a mistura perfeita de proficiência e inovação que tem visto a Energica tornar-se uma palavra de ordem para a excelência eléctrica.