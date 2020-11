Vai Andrea Dovizioso retirar-se do MotoGP?

O piloto de fábrica da Ducati, Andrea Dovizioso, finalmente chegou à conclusão de que fará uma pausa na MotoGP na próxima temporada, tanto em corridas quanto em qualquer função de piloto de teste para qualquer fabricante. Aos 36 anos de idade, significará isso o final de carreira no MotoGP?

É sabido que Andrea Dovizioso esteve em conversações com vários fabricantes, sobre a possibilidade de assumir funções de piloto de teste na Aprilia, HRC e Yamaha, mas acontece que todos esses pedidos foram recusados. Sabe porquê? Andrea Dovizioso que competir no campeonato nacional italiano de motocross do próximo ano, antes de planear voltar à MotoGP em 2022, e ao que parece a ideia não caiu bem entre os fabricantes, o que até é perfeitamente natural.

Correr no motocross traz muitos mais riscos de lesões e o fabricante que aceitasse o plano de Dovi de voltar às corridas em 2022, acabaria por adquirir os seus serviços de “test riding” por apenas uma temporada com o risco acrescido de uma eventual lesão do italiano no motocross! Lembrem-se do incidente da clavícula partida, não há muito tempo…

Por tudo isto a ausência de Dovisioso na classe principal de MotoGP parece um facto consumado, até porque, certamente, os fabricantes preferem contratar os serviços de pilotos mais ativos, particularmente fortes e vindos da Moto2. Com 36 anos, as hipóteses do italiano regressar em 2022 são cada vez mais reduzidas. Restam as duas últimas provas de 2020, em Valência e Portimão, onde dificilmente haverá um volte-face na sua situação.