SBK, Estoril: Oliveira comenta a final das SBK

O astro português de MotoGP partilha os seus pensamentos sobre Rinaldi a substituir Davies, quem tem mais pressão na luta pelo título e como aprender uma nova pista!

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 chegou à sua última ronda do ano e, depois de um primeiro dia de ação frenético no Estoril, vamos ter um fim de semana brilhante. A partilhar os seus pensamentos sobre todas as notícias de última hora da corrida , está o vencedor em MotoGP Miguel Oliveira da equipa KTM Red Bull Tech 3; o piloto português oferece uma visão sobre o combate no Estoril, a luta pelo título entre Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) e Scott Redding (Ducati Aruba.It), e dá o seu veredito sobre a decisão da Ducati de colocar Michael Ruben Rinaldi no lugar de Chaz Davies na formação de fábrica.

Quem tem mais pressão: Jonathan Rea ou Scott Redding?

“De fora, diria que nem têm muita pressão sobre eles. Jonathan Rea lidera o Campeonato há algum tempo e já lutou pelo título muitas vezes, por isso acho que está numa posição muito descontraída, mesmo que esteja a tentar ir o mais rápido possível, como sempre faz. Dava para ver que no fim de semana passado, com as más condições, ele ainda pode liderar, para além da última corrida, mas teve um fim de semana tremendo. Para o Redding, só há uma hipótese de ganhar e depois, ele tem de esperar por maus resultados do Rea. Neste momento, tudo pode acontecer, mas acho que nenhum deles tem pressão.”

“Davies parte da família… é também um negócio”

“Mais uma vez, é difícil fazer um comentário sobre isso. Obviamente, o Michael é um tipo que é jovem e que tem crescido como piloto. Por outro lado, Chaz Davies é um piloto muito experiente, já fez muitas corridas pela Ducati e acho que faz parte da família; Acho que para uma fábrica tomar este tipo de decisão, é sempre difícil porque há muitos sentimentos pelo meio. No entanto, no final, também é um negócio e é preciso tentar pôr os corações de lado.”

A Honda pode conquistar no Estoril?

“Parece que a Honda não é uma moto fácil e eles têm um grande período de adaptação, mesmo que a mota e o projeto pareçam muito promissores. Estão a levar o seu tempo. Para Bautista, conhecer a pista é uma vantagem, mas talvez só por um dia. Acho que depois de um dia inteiro de treinos todos estarão mais perto, mas espero que ele possa usar esta vantagem para ter outro pódio esta temporada.”

Qual é a melhor maneira de aprender uma nova pista?

“Acho que a primeira coisa é jogar videojogos, o que ajuda muito. Em seguida, ver vídeos, especialmente a bordo, pois isso ajuda muito a ter uma boa perspetiva. Para ser honesto, o Estoril é um circuito bastante simples de aprender; não é muito longo, não tem muitas ondulações, que ajuda sempre, mas em geral, videojogos e vídeos ajudam muito.”

Vento e preparação…

“O tempo não está assim tão mau. O Estoril tem vento forte, mas nunca de uma forma que seja perigoso ou interfira. Acho que se vão safar bem. Como se prepara para uma corrida? Acho que depende do piloto, mas concentrar-me-ia apenas em desfrutar desta corrida, especialmente num lugar novo que é tão bonito como Portugal!”

O fabricante na frente será…

“É difícil prever qual a moto que vai funcionar melhor; Acho que vai ser o tipo que se adaptar mais depressa à nova pista e às condições. Não é tão claro no momento, porque quando se vai para uma nova pista, é tudo teoria; é preciso tirar um dia para perceber quem será o candidato aos lugares de topo.”