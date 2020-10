MotoGP,2020, Le Mans: Pista a secar provoca mais quedas

De repente, a 10 minutos do final do Treino Livre 2, uma série de quedas vieram dizimar o pelotão de MotoGP

Justamente quando os pilotos começaram a ganhar confiança com o traçado quase seco de Le Mans viram primeiro as duas Aprilia, com Aleix Espargaró e logo a seguir Bradley Smith a caírem, seguidos em curta ordem por Andrea Dovizioso na Ducati e Brad Binder na KTM…

Até Maverick Viñales tivera uma saída de pista, mas evitando a queda após equilibrar a Yamaha M1 na gravilha para regressar à pista…

Não estava acabado, porém, pois a 3 minutos do final, também Nakagami, que pouco antes liderava, caiu da Honda LCR…