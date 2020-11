MotoGP,2020: Iannone perde recurso, banido 4 anos

O Tribunal Arbitral do Desporto condenou o italiano a uma suspensão de quatro anos depois de ter sido considerado culpado de violar as regras antidoping

O Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) anunciou finalmente a sua decisão no recurso do processo de arbitragem entre o piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone, a Agência Mundial Antidopagem (AMA) e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Andrea Iannone e a WADA interpuseram recursos separados no CAS contra a decisão proferida pelo Tribunal Disciplinar Internacional da FIM, datada de 31 de Março de 2020, na qual Andrea Iannone foi considerado como tendo cometido uma violação das regras antidoping (ADRV) pela presença de Drostanolone, um esteróide anabólico apresentado na Lista Proibida da WADA 2019.

Na altura, foi-lhe imposto um período de 18 meses de suspensão.

O Painel do CAS rejeitou o recurso interposto por Andrea Iannone e manteve o recurso interposto pela WADA. Consequentemente, a decisão proferida pelo Tribunal Disciplinar Internacional FIM foi anulada e substituída pela seguinte nova decisão:

“Andrea Iannone é sancionado com um período de suspensão de quatro anos, com início em 17 de Dezembro de 2019.

Todos os resultados competitivos obtidos por Andrea Iannone a partir de 1 de Novembro de 2019 através do início da sua suspensão são desclassificados, com todas as consequências, incluindo a perda de quaisquer medalhas, pontos e prémios.”

A audiência decorrera no dia 15 de Outubro de 2020.

A 3 de Novembro de 2019, por ocasião do Campeonato do Mundo de MotoGP do FIM, em Sepang/Malásia, Iannone passou por um controlo antidoping em competição que revelou a presença de Drostanolone.

Iannone afirmou que a origem da substância proibida era carne contaminada que tinha ingerido na Malásia antes da prova do Campeonato do Mundo de Sepang e que, consequentemente, deveria ser totalmente absolvido.

Porém, o painel de juízes considerou que nem Andrea Iannone nem os seus peritos foram capazes de provar contaminação da carne por Drostanolone na Malásia. O Painel considerou, por conseguinte, que foi cometida uma infração

intencional. A conclusão do painel não exclui, por si só, a possibilidade da infração de Iannone poder ser o resultado do consumo de carne contaminada, mas significa que Andrea Iannone não foi capaz de fornecer provas convincentes de que não foi intencional.

Aos 34 anos quando a suspensão acabar, a carreira de Iannone pode considerar-se acabada…