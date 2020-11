MotoGP,2020, Europa: Leitner na grelha: “Só sabemos se a escolha de pneus foi a certa no fim!”

Mike Leitner diretor de equipa da KTM Red Bull Factory, falou na grelha momentos antes do começo da corrida de MotoGP

O alemão mostrou-se contente e com confiança num bom resultado, dizendo que estava muito contente com a pole da marca mas que iria ser uma corrida muito difícil…

“Sim é claro que é muito bom para a KTM estarmos na pole, estamos muito satisfeitos, mas não nos enganemos, vai ser uma corrida muito difícil, porque as condições são completamente diferentes de ontem, quando o Pol Espargaró fez a pole no molhado…”

“Nas condições secas, como está tudo, é tudo diferente, e não sabemos como a corrida vai correr…”

“Esperemos que as primeiras voltas corram bem e depois a iniciativa será do piloto, a escolha de pneus vai ser decisiva, nós provavelmente vamos com um duro na frente com o Pol, mas temos várias escolhas dos nossos pilotos na grelha e depois a escolha certa de pneu é uma coisa que só sabemos sempre no fim da corrida, nunca antes!”