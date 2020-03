MotoGP:Agora o Texas também em perigo?

Após o cancelamento a curto prazo do festival de tecnologia, música e cinema em Austin (que ia ter lugar de 13 a 22 de Março), o GP do Texas (5 de Abril) também está cada vez mais em dúvida, com o estado de emergência declarado para permitir às autoridades tomar medidas efetivas.

Após o cancelamento da corrida de MotoGP em Doha e o adiamento do GP da Tailândia de 22 de Março para 4 de Outubro, a equipa de crise da Dorna vem acompanhando de perto a situação nos Estados Unidos com o Grand Prix das Américas Red Bull em Austin programado para 3 a 5 de Abril.

Este evento está agora ameaçado, como o demonstra o cancelamento do anual “Tech, Music and Film Festival” South by Southwest em Austin. Este festival foi agendado para os dias 13 e 22 de Março e não vai ser realizado pela primeira vez nos seus 34 anos de história.

Steve Adler, presidente da câmara de Austin, anunciou o cancelamento ontem devido ao crescente número de empresas que se retiraram do evento e a preocupações com a saúde pública.

A área foi oficialmente declarada como estando em “estado local de emergência” por recomendação do Dr. Ascott e do Expert Advisory Panel, um grupo de especialistas que literalmente fala de uma possível catástrofe.

O cancelamento do festival tem sérias consequências para a cidade de Austin: em 2019, o evento deixou nada menos que $ 355,9 milhões de dólares nos cofres do governo da cidade.

Embora apenas 259 casos de coronavírus tenham sido confirmados nos Estados Unidos, as autoridades sabem que essas estatísticas não são factuais, porque apenas algumas das pessoas suspeitas de estarem infectadas vão a exames, já que nos EUA quase todos os pacientes precisam de pagar alguns $ 3.000 do próprio bolso pelo ato médico.

“Emiti a ordem de cancelar o festival South by Southwest”, disse Steve Adler depois de aprovar uma lei de emergência na sexta-feira por causa da epidemia do Covid 19. Na Califórnia, a emergência já tinha sido declarada na passada quinta-feira.

A Dorna está a considerar organizar o primeiro GP na Europa, em Jerez ou Aragón, mas as pistas podem não estar livres para organizar a tempo nas datas, com Aragón considerado muito frio em Abril e Jerez a receber a prova de SBK dias antes.

De qualquer modo, as preocupações com o Coronavírus na Europa também estão crescendo, pois entretanto foram registadas 778 novas infecções somente na Itália, 125 na Alemanha, 105 na Espanha e 94 na Suíça. Até em Portugal os casos detetados dobraram em poucos dias.

Como seis das onze equipas de MotoGP estão baseadas na Itália, cinco equipas de corrida de Moto2 (SKY VR46, Forward, Italtrans, Gresini, Speed ​​Up) e cinco equipas de Moto3 (SKY VR46, Gresini, Snipers, SIC Squadra Corse e Sterilgarda Max Racing ) e inúmeras empresas de serviços técnicos, como a Dainese, AGV, Alpinestars, Sidi, Magneti Marelli, Dell’Orto etc.), as viagens ao exterior são cada vez mais restritas para os italianos, à medida que mais e mais vôos para e da Itália são cancelados.

Atual calendário da MotoGP 2020

5 de Abril: Austin / EUA

19 de Abril Las Termas / Argentina

3 de Maio Jerez / Espanha

17 de Maio. Le Mans / França

31 de Maio: Mugello / Itália

7 de Junho: Barcelona / Catalunha

21 de Junho: Sachsenring / Alemanha

28 de Junho Assen / Holanda

12 de Julho: KymiRing / Finlândia

09 de Agosto: Brno / Checa

16 de Agosto: Red Bull Ring / Áustria

30 de Agosto: Silverstone / GB

13 de Setembro: Misano / Itália

27 de Setembro: Aragón / Espanha

4 de Outubro: Buriram / Tailândia

18 de Outubro: Motegi / Japão

25 de Outubro: Phillip Island / Austrália

1 de Novembro: Sepang / Malásia

15 de Novembro: Valencia / Espanha