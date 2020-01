MotoGP2020: Datas de apresentações das equipas

A temporada de MotoGP de 2020 está cada vez mais perto. Mas antes que a ação comece na Malásia para o primeiro teste do ano em 7 de Fevereiro, várias equipas e fabricantes apresentarão as cores da sua formação para as 20 corridas que se seguem.

Novas cores e ocasionalmente um novo rosto e patrocinador marcarão as apresentações, que oferecem a hipótese aos fãs de ouvirem as motivações e os objetivos da equipa e do piloto para a próxima campanha.

Os eventos começam em Bolonha, Itália, em 23 de Janeiro, como já tínhamos noticiado, quando a Ducati apresenta os pilotos Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, os mesmos de 2019, nas suas cores de 2020 na elegante cidade italiana, ao lado da sua própria ilustre fábrica.

A Honda Repsol segue o exemplo no dia 4 de Fevereiro, organizando a sua própria apresentação na capital da Indonésia Jacarta.

Lá, o atual Campeão do Mundo Marc Márquez definirá os seus objetivos para a defesa do título, enquanto o irmão Alex será oficialmente apresentado como piloto de MotoGP.

O Circuito Internacional de Sepang será então um turbilhão de atividades no dia 6 de Fevereiro, véspera do primeiro teste oficial, pois é então que a Suzuki Ecstar, a Monster Energy Yamaha MotoGP e a Petronas Yamaha SRT apresentam as suas formações de pilotos em 2020.

Aqui fica um resumo das datas de apresentação das equipas de MotoGP:

– 23 de Janeiro: Team Ducati em Bolonha, Itália

– 4 de Fevereiro: Honda Repsol Team em Jacarta, Indonésia

– 6 de Fevereiro: Suzuki, Yamaha e Petronas Yamaha SRT no circuito internacional de Sepang na Malásia.