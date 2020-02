MotoGP: Valencia renova acordo com o Mundial até 2026

A Dorna Sports acaba de anunciar uma renovação de contrato com o Circuito Ricardo Tormo, em Valencia, para o período de 2022-2026, com um acordo que confirma a pista como anfitriã de pelo menos três Grandes Prémios durante esses cinco anos. Cada um desses Grandes Prémios continuará a ser o encontro final da temporada.

O GP de Valencia tem lugar em 2022 e, posteriormente, poderá alternar com outros circuitos na península Ibérica até 2026, o último ano do acordo.

Isto deve-se ao incrível crescimento global do MotoGP, com cada vez mais locais a inscreverem-se para se tornarem parte do campeonato mundial de motociclismo mais rápido do mundo. Por outro lado, esta alternância abre a porta a um Grande Prémio de novo em Portugal com Portimão na calha.

O acordo foi assinado por Ximo Puig, presidente do Governo de Valencia, e Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, em Valencia, na quinta-feira.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, comentou:

“A Dorna garante à comunidade valenciana que, durante estes cinco anos, haverá três Grandes Prémios na pista como mínimo. Como Valencia é a primeira a chegar a este acordo, estará no calendário no primeiro ano que começa a rotação, que é 2022.

“Valencia mantém o direito de ser o último Grande Prémio do calendário. Gostaria de poder oferecer mais cinco anos com uma corrida garantida, mas isso não é possível. No entanto, orgulho-me de ter chegado mais uma vez a um acordo com o Valencia.”