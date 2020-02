MOTOGP, teste SEPANG: Surpresa para Nakagami

O simpático Japonês da Honda LCR Idemitsu cumpriu ontem 28 anos e quando saiu da sua RC213V no final do teste,aguardava-o uma surpresa: toda a equipa de Lucio Cecchinello estava reunida à sua espera com um bolo de aniversário para cantar os parabéns ao homem de Chiba… e de certo modo, para comemorar o seu regresso de lesão sem problemas no Teste de Sepang.

Embora o Japonês reconhecesse que não está ainda a 100% e tivesse acabado os três dias apenas em 22º com um tempo de 22. 1:59.860 que o deixou a 1,511 segundos do tempo mais rápido, sentiu-se bem na Honda versão 2019 que pilotará este ano e não cometeu erros nem teve quedas, pelo que a formação italiana baseada no Mónaco, que também acabou em 2º com Cal Crutchlow, considerou o teste um sucesso.