MotoGP, Teste Sepang: Rossi e o novo dispositivo de arranque Yamaha

Já o vimos na Ducati, já o vimos na Aprilia em 2019. Agora, confirma-se que está também na Yamaha. Sepang viu o piloto de teste da YZR-M1, Katsuyuki Nakasuga, estrear a versão da fábrica de Iwata dos dispositivos de “holeshot” que ajudam na fase de arranque, antes de Rossi e Maverick Viñales, da Monster Energy Yamaha, os testarem a seu turno.

A peça reveladora é um manípulo de dupla atuação visível do lado esquerdo da viga do quadro, ao alcance da mão do piloto. É interessante ouvir o que Rossi disse a propósito:

“Até me correu bem, fiz um ótimo tempo na volta de ataque, foi a primeira vez que cheguei aos 58, o que para mim é positivo, até porque fiquei em 5º muito perto do topo.”

“Trabalhámos muito, no ritmo de corrida e a tentar uma data de coisas diferentes, como sempre algumas são boas e outras não, temos de acordar porque toda a gente está tão rápida… Testei o dispositivo de arranque, que não é mau, mas infelizmente ainda precisa de trabalho antes de podermos começar a usá-lo…”

De facto, o tempo de Rossi deixou-o em 5º a 0,192 s do topo da tabela e segunda Yamaha a seguir a Quartararo.