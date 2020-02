MotoGP, Teste Sepang: Regresso de Lorenzo na Yamaha

É uma visão que aguça o apetite da maioria dos fãs de MotoGP: Jorge Lorenzo de novo a bordo de uma YZR-M1 no Circuito Internacional de Sepang. Tendo inicialmente experimentado um dia na máquina de 2019 durante o teste de shakedown, o número 99 participou depois no último dia da Prova Oficial no Domingo.

O pentacampeão mundial terminou a apenas 1,348 s do tempo mais rápido de Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT), deixando 10 pilotos atrás de si, e isso foi sem uma volta de ataque aos tempos.

Parece que Lorenzo voltou diretamente à pista a bordo de um velho amigo, e na noite de Domingo, expressou o quanto estava satisfeito – tanto na Yamaha como na vida em geral:

“Tenho estado a falar com os Japoneses para combinar o que fazer com a moto a seguir… É um novo capítulo da minha vida, há 18 anos que estou no Mundial como um profissional, desde 2002 quando me estreei em Jerez nas 125 , até ao ano passado com a Honda, com completa dedicação profissional, dietas, treino diário…”

“Foram muito nervos, muita pressão, durante os fins de semana mas especialmente ao Domingo e agora todos esses aspetos negativos a que como pilotos estamos sujeitos desapareceram e ficaram só as coisas boas… Andar na moto, colaborar com os engenheiros a melhorá-la e sentir essas melhorias dá uma grande satisfação, quando sentimos que uma coisa melhorou a moto e nos faz ir mais rápidos…

Claro que tenho saudades da sensação de vencer, é um sentimento dos mais fantásticos que se pode ter, mas já o tive muitas vezes, tive sorte na minha carreira de ganhar muitos campeonatos e muitas corridas….”

“Quando somos perfeccionistas como eu, acaba por significar que passamos 90% do tempo a pensar em motos e não tiramos prazer de mais nada, amigos, família, viagens…”

“Agora, posso dedicar-me a essas coisas talvez 80% e às corridas os outros 20…”