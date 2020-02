MotoGP, Teste Sepang: Quartararo e a YZR-M1 de 2020

A julgar pelas folhas de tempos, o Rookie do ano de 2019 teve uma boa transição para a YZR-M1 de 2020, com um dia final perfeito.

O 1:58.349 de Quartararo no último dia ficou aquém do recorde de volta de Danilo Petrucci estabelecido na prova no ano passado, mas foi 0,920 mais rápido do que a próxima melhor Yamaha – Valentino Rossi. No entanto, não foi uma adaptação instantânea de acordo com o próprio homem.

“Hoje (Dia 3) não foi um dia fácil para nós. Foi difícil entrar no ritmo. OK, fizemos uma boa volta esta manhã, mas precisamos de continuar a trabalhar no bom sentido. Ainda estamos à procura de uma solução melhor, mas no geral estou muito feliz. Fizemos uma simulação de longa distâncio, digamos, de 12 voltas nas condições mais quentes, quando não havia ninguém em pista, e a aderência não era a melhor. Portanto, vamos ver no Qatar, mas ao todo estou muito feliz com o primeiro teste do ano.”

Depois deste contato inicial, parece que o rápido francês ainda acha que há mais para vir da moto de 2020…