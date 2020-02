MotoGP, teste Sepang: KTM lidera no 3º dia

O dia 3 do teste de contato inicial Sepang chegou ao fim e foi Pol Espargaró, da KTM Red Bull Factory Racing, que liderou em tempos por volta não oficiais.

O irmão Aleix Espargaró (Aprilia Gresini) foi o segundo mais rápido, enquanto Jorge Lorenzo trouxe nostalgia ao regressar à pista a bordo de uma Yamaha. O novo piloto de testes da fábrica de Iwata completou 46 voltas, terminando a pouco mais de um segundo do tempo de Espargaró – praticamente igualando o tempo de qualificação da Honda Repsol no GP da Malásia de 2019.

Graças aos esforços de Pol Espargaró, os pilotos da KTM fizeram um brilharete no teste de contato, com a lenda de MotoGP e piloto de testes da fábrica Dani Pedrosa o mais rápido nos primeiros dois dias. Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3) também teve um dia positivo ao retornar à pista após a sua cirurgia no final de 2019, enquanto Mika Kallio assumiu as tarefas de piloto de teste de Pedrosa no último dia.

Na Aprilia, Aleix Espargaró teve o seu primeiro gostinho da RS-GP de 2020, depois do piloto de testes Bradley Smith levar o novo modelo para uma ronda inicial de dois dias no domingo e segunda-feira.

Os pensamentos de Aleix? Aparentemente, o espanhol ficou extremamente satisfeito com as 25 voltas a bordo da nova moto – tempos promissores pela Aprilia.

Os rookies Brad Binder (KTM Red Bull Factory Racing) e Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech 3) continuaram a sua adaptação à classe rainha, com a dupla da KTM agora de olho firme no Teste Oficial, que começa esta sexta-feira dia 7.

Alex Márquez esteve ausente hoje, pois o atual campeão do mundo de Moto2 estava em Jacarta, na Indonésia, para o lançamento da Honda Repsol.

Os pilotos de fábrica Michele Pirro (Ducati Team) e Sylvain Guintoli (Suzuki Ecstar) completaram o terceiro dia consecutivo de testes em Sepang. O italiano e o francês voltarão em alguns dias, enquanto continuam a trabalhar na Ducati e Suzuki, que têm ambições ao título em 2020.