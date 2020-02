MotoGP, teste Qatar: Petrucci lidera a meio da tarde

A Ducati vinha a liderar a KTM e Yamaha no segundo dia do Teste do Qatar, graças a um 1:54.852 de Danilo Petrucci.

Assim, a Ducati, lidera atualmente a meio do dia 2 no Teste oficial de MotoGP no Qatar. Pol Espargaró, da KTM Red Bull Factory estava a apenas 0,038s da GP20 com as cores da Mission Winnow às 16:30 locais, com Franco Morbidelli, na Yamaha Petronas SRT a uma décima em 3º.

É mais um dia de sol no deserto do Qatar, à medida que os pilotos começam a trabalhar bem e a tentar para voltas rápidas depois de um início tranquilo da sessão.

Todos os 22 pilotos se aventuraram por pelo menos quatro voltas largadas – Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) a completar o mínimo – à medida que se aproxima o momento em que estarão em pista a sério no GP do Qatar.

Até agora, não há nada de novo em termos de peças a relatar, com as equipas e os pilotos a começar a afinar a configuração e a electrónica, bem como a continuar a confirmar se as novas peças são mais benéficas do que as mais antigas.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e o líder do Dia 1, Alex Rins da Suzuki Ecstar caíram ilesos durante a sessão.

Entretanto, Miguel Oliveira, que andara no Top 5 no início da sessão, baixou de novo para 16º e Rossi nem estava no Top 10.

