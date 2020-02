MotoGP, teste Qatar: Suzuki a mais rápida no Dia 1

A Suzuki foi a equipa mais rápida no primeiro dia no Qatar, com um ataque aos tempos nos últimos minutos, que deixou as suas GSX-RR em 1-2 na tabela de tempo, e que Rins comentou assim:

“Fizemos umas voltas ao ataque, com um novo pneu, ao fim do dia, para ver como estávamos”

Até estava com um bocado de medo, porque a temperatura não era a ideal para esse tipo de coisas, estava um bocado baixa, mas conseguimos o tempo, por isso alguma coisa resultou, pelo que estou muito contente e também pelo progresso do dia…”

Testámos muita coisa, comparámos muitas coisas novas com as normais e de facto, ao todo, foi um dia muito produtivo hoje!”

Joan Mir acabou umas incríveis 2 milésimas abaixo do tempo de 1:54.462 s do seu colega e disse por sua vez:

“A verdade é que estivemos a trabalhar em muitos aspetos, e não apenas concentrados em obter uma volta rápida…”

“Melhorámos também o ritmo de corrida ao longo do dia, e então, quando pusemos o novo pneu, correu ainda melhor…”

“Por isso, no final, a volta rápida veio facilmente, e fiquei satisfeito, estive rápido todo o dia e desde o primeiro momento na moto senti-me muito bem, com boas sensações, que me deram muito confiança, e isso é muito importante!”