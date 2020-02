MotoGP, teste Qatar: Rossi comenta

As Yamaha foram muito rápidas ao longo do primeiro dia, com Viñales inclusivamente dos mais rápidos a meio da jornada.

O seu colega Valentino Rossi, em 7º no final, com um melhor tempo de 1:54.876 teve isto a dizer do primeiro dia no Qatar:

“Foi um dia positivo, confirmámos algumas coisas que tínhamos descoberto em Sepang e, embora tenha acabado apenas 7º, fui bastante regular e tive um bom ritmo todo o dia.”

Estamos contentes porque parece que a moto está a melhorar, não só em relação à do ano passado, mas desde os primeiros passos e também fizemos um bom trabalho de boxe, e fomos capazes de melhorar.”

“Para lutar pela vitória, ainda preciso de um bocadinho numa volta quente, porque há alguns pilotos, incluindo o meu colega de equipa Maverick, que são um bocadinho mais rápidos, pelo que temos de trabalhar… “

“Mas foi só o primeiro dia e já estamos mais rápidos que no ano passado e consegui uma boa sensação com a moto!”

“Também tentei uns arranques com o novo dispositivo de arranque, a diferença não é muito grande, mas também sabemos que pequenas diferenças podem ser muito importantes para não perder tempo na primeira volta…”