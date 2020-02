MotoGP, Teste Qatar: Quartararo acaba Dia 2 no topo

Fabio Quartararo, até agora muito discreto, veio acabar o segundo dia de Testes no Qatar no topo da folha de tempos… Com Morbidelli em 4º, mais uma vez ilustra a forma das Yamaha da Petronas. Entretanto, Rins recuperou de uma queda de manhã o suficiente para se colocar em segundo a 0,162 do líder.

Outra Yamaha, a de Viñales, ficou em 3º e depois as Ducati, com Bagnaia e Zarco, em 5º e 6º, mostram que provavelmente o Francês não terá problemas de adaptação à moto de Borgo Panigale… O Top 10 foi completado por Mir, Dovi, Rossi e Nakagami… As Honda Repsol, nem vê-las…

MotoGP, Teste Quatar

1 20 F. Quartararo Yamaha Petronas 1:54.038

2 42 A. Rins Suzuki Ecstar +0,162

3 12 M. Viñales Yamaha Monster +0,226

4 21 F. Morbidelli Yamaha Petronas +0,443

5 63 F. Bagnaia Ducati Pramac +0,482

6 5 J. Zarco Ducati Avintia +0,527

7 36 J. Mir Suzuki Ecstar +0,574

8 4 A. Dovizioso Ducati Team +0,624

9 46 V. Rossi Yamaha Monster +0,702

10 30 T. Nakagami Honda LCR +0,721