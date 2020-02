MotoGP, teste Qatar: Primeira hora com Quartararo 1º e Oliveira 5º

Com pouca gente ainda em pista, a primeira hora do dia 2 do Teste no Qatar revelou a forma da Yamaha Petronas, com Quartararo em primeiro, embora ainda a cerca de meio segundo dos tempos mais rápidos de ontem, e Morbidelli pouco atrás em 4º.

As KTM também mostram forma, com Espargaró 2º a 0,185 e Miguel Oliveira, que ontem afirmara ter em descoberto uma solução para o problema de aderência que iriam testar hoje, a andar em 5º a 1,3 segundos dos mais rápidos.

Zarco, Petrucci e Viñales também fizeram algumas voltas sem procurar fazer tempos nesta fase e Dovizioso era o menos rápido dos homens em pista.

Teste Qatar, Dia 2 após 1ª hora

1 20 F. Quartararo Yamaha Petronas 1:55.192

2 44 P. Espargaró KTM Factory +0,185

3 42 A. Rins Suzuki Ecstar +0,372

4 21 F. Morbidelli Yamaha Petronas +0,470

5 88 M. Oliveira KTM Tech 3 +1,340

6 33 B. Binder KTM Factory +2,863

7 4 A. Dovizioso Ducati +4,118