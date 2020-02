MotoGP, Teste Qatar: Rossi ascende, Binder 4º

A duas horas do fim do terceiro dia no Qatar, as Yamaha continuam muito fortes, com Morbidelli sempre a liderar, tendo inclusivamente baixado o seu tempo de 1:54.157 para uns estratosféricos 1:53:891, mas a notícia é que, a juntar-se a ele e a Quartararo à frente, já aparecia Valentino Rossi em terceiro, apenas a 4/10 de segundo.

Um pouco mais atrás, após entrar no Top 10 há cerca de pouco mais de uma hora, aparecia já Marc Márquez em 6º a seguir às Suzuki de Rins e Mir, com outra Honda na peugada, desta a de Nakagami em 8º atrás de Bagnaia, agora única Ducati no Top 10.

Pol Espargaró, ainda há pouco 4º na KTM, ia baixando para 10º, quando é de esperar, que com a aplicação do novo pneu Michelin, haja um atauqe aos tempos na última hora dos treinos, pelas 17:00 de Portugal

Tempos do Teste Qatar a 2 horas do final, Top 10